الجزائر- تركيا .. هذه أهم محاور المحادثات بين الرئيسان

عقد رئيس الجمهورية عبد المجيد خلال زيارته لتركيا ، لقاءً ثنائيا مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان بحضور وزيري خارجية البلدين.

ونقلا عن التلفزيون العمومي فقد كان اللقاء فرصة لتقييم العلاقات الثنائية حيث عبر الرئيسان عن إرتياحهما لمستوى العلاقات الثنائية لبن البلدين لاسيما في المجال الاقتصادي.

واضاف ذات المصدر ان المبادلات التجارية بين البلدين وصلت إلى 5 مليار دولار، فيما وصلت الاستثمارات التركية بالجزائر إلى 6 مليار دولار.

كما جدد الرئيسان التزامهما بالدفع بالتعاون التجاري المشترك لبلوغ 10 ملايير دولار على المدى المتوسط.

وإتفق الرئيسان على تحديد ميادين جديدة للاستثمار خلال المرحلة القادمة خاصة بعد انتخاب أردوغان لعهدة رئاسية جديدة. حيث وجه الرئيسان وزيرا خارجية البلدين للاجتماع في الآجال القريبة لتحديد برنامج العمل الجديد بين البلدين.

وخلال اللقاء خص الرئيسان القضية الفلسطينية بأهمية خاصة من جانب توحيد الصف الفلسطيني والتعجيل بإعتراف دولي لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة، كما تناول الرئيسان بالبحث الأزمات في السودان وليبيا ومنطقة الساحل.

وفي الختام شكر الرئيس التركي رئيس الجمهورية على الدور البارز الذي يضطلع به في الحفاظ على نوعية العلاقات العربية التركية.