الجزائر تروّج لوجهتها السياحية في صالون “ميت موسكو” الدولي

تواصل الجزائر جهودها الرامية إلى الترويج لوجهتها السياحية في الأسواق الدولية، من خلال مشاركتها في الطبعة الثانية والثلاثين للصالون الدولي للسياحة والأسفار “ميت موسكو”، الذي تحتضنه العاصمة الروسية موسكو خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 13 مارس 2026.

وتندرج هذه المشاركة في إطار الاستراتيجية التي وضعتها وزارة السياحة والصناعة التقليدية لتعزيز حضور السياحة الجزائرية في الأسواق العالمية الكبرى، وكذا دعم التعاون الثنائي مع الشريك الروسي في مجال الترقية السياحية، بما يفتح آفاقاً جديدة للشراكة والاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وشهد الجناح الجزائري مشاركة عدد من المتعاملين السياحيين ووكالات السياحة والأسفار، إضافة إلى حرفيين تم اختيارهم لتمثيل الجزائر في هذا الموعد الدولي البارز. ويعد الجناح فضاءً للتعريف بمختلف مقومات السياحة الجزائرية، خاصة السياحة الصحراوية التي تحظى باهتمام متزايد من قبل السياح الدوليين، لاسيما الباحثين عن المغامرة والاستكشاف والأصالة.

كما أتاح الصالون فرصة للمتعاملين الجزائريين لعقد لقاءات مهنية مباشرة مع وكلاء أسفار دوليين، بهدف تعزيز فرص التعاون والشراكة في مجال الترويج السياحي، إلى جانب استعراض الإمكانات السياحية المتنوعة التي تزخر بها الجزائر والتعريف بها لدى الزوار والمهنيين المشاركين.

وفي السياق ذاته، قدّم الحرفيون الجزائريون عروضاً حية للموروث الثقافي والفني الوطني، ما أضفى على الجناح الجزائري طابعاً يعكس عمق الهوية الجزائرية وعراقتها.

وتتواصل المشاركة الجزائرية في فعاليات الصالون إلى غاية 13 مارس الجاري، بدعم ومرافقة من سفارة الجزائر في موسكو.