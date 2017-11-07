الجزائر ترّد على المغرب وتستقبل ابراهيم غالي

الوطني
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الجزائر ترّد على المغرب وتستقبل ابراهيم غالي
بقلم وافي مهاجري

استقبل الوزير الأول،  أحمد أويحي ، اليوم الثلاثاء، بقصر الحكومة،  الأمين العام لجبهة البوليساريو  ورئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية إبراهيم غالي .

وتعدّ هذه الزيارة ردا قويا من أويحي على التصريحات التي أطلقها محمد السادس حول  القضية الصحراوية .

حيث أكد الملك أنه لا يوجد حل لقضية الصحراء خارج سيادة المغرب سوى الحكم الذاتي .

وسمحت المحادثات  بإجراء تقييم حول وضعية القضية الصحراوية على المستوى الجهوي، الإفريقي  والدولي  وبدراسة مستوى التعاون بين الجزائر والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

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