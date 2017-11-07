الجزائر ترّد على المغرب وتستقبل ابراهيم غالي

استقبل الوزير الأول، أحمد أويحي ، اليوم الثلاثاء، بقصر الحكومة، الأمين العام لجبهة البوليساريو ورئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية إبراهيم غالي .

وتعدّ هذه الزيارة ردا قويا من أويحي على التصريحات التي أطلقها محمد السادس حول القضية الصحراوية .

حيث أكد الملك أنه لا يوجد حل لقضية الصحراء خارج سيادة المغرب سوى الحكم الذاتي .

وسمحت المحادثات بإجراء تقييم حول وضعية القضية الصحراوية على المستوى الجهوي، الإفريقي والدولي وبدراسة مستوى التعاون بين الجزائر والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.