الجزائر تساند ترشح السعودية لاحتضان “مونديال” 2034

أعربت وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، عن مساندتها للمملكة العربية السعودية في ترشحها لاحتضان كأس العالم 2034.

كما أكدت وزارة الخارجية، في بيانها الصادر اليوم اللإثنين، أن المملكة العربية السعودية، تمتلك كل مقومات النجاح لتنظيم هذا الحدث العالمي.

كما أكدت وزارة الخارجية، عبر بيانها، أن الجزائر ستدعم المملكة السعودية للمساهمة في إنجاح هذا المسعى على نحو يعود بالفخر على الأمة العربية والإسلامية.

يجدر الإشارة، سبق للمملكة العربية السعودية، أن أبدت نيتها في احتضان نهائيات كأس العالم 2034، يوم 4 أكتوبر الماضي.