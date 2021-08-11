الجزائر تستأجر طائرتين لإخماد الحرائق وغدا الخميس تدخلان حيز الخدمة

كشفت مصالح الوزارة الأولى، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن الجزائر توصلت إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي يقضي باستئجار طائرتين لإخماد الحرائق.

وأوضح المصدر نفسه، أن الطائرتان كانتا قيد الاستغلال في عملية مكافحة الحرائق المشتعلة في اليونان.

هذا وسيتم وضع الطائرتين حيز الاستغلال بدءاً من يوم غد الخميس 12 أوت الجاري في الولايات التي نشبت فيها حرائق غابية، وذلك في إطار تسخير كل الإمكانات وتوفير الدعم لإطفاء هذه الحرائق.