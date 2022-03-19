الجزائر تستدعي سفيرها في مدريد فورا للتشاور

استدعت الجزائر سفيرها في مدريد بإسبانيا فورا للتشاور، بعد التصريحات الأخيرة للسلطات العليا الإسبانية بشأن ملف الصحراء الغربية.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية، إن قرار استدعاء السفير الجزائري في إسبانيا، جاء بعد تصريحات رسمية إسبانية حول القضية الصحراوية.

وأضاف البيان، أن السلطات الجزائرية تفاجأت بشدة من التصريحات المفاجئة للسلطات العليا في إسبانيا بشأن قضية الصحراء الغربية.

وتابع البيان، أن الجزائر تستغرب بشدة الانقلاب المفاجئ لإسبانيا تجاه الملف الصحراوي.

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الحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو تعتبران الموقف الإسباني مناقضا للشرعية الدولية

كما أصدرت أمس الجمعة رئاسة الجمهورية، والأمانة العامة لجبهة البوليساريو.بيانا بخصوص الموقف الإسباني حول ملف الصحراء الغربية. وجاء في مضمون البيان مايلي: بكثير من الإستغراب، إطلعت حكومة الجمهورية الصحراوية و الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادى الذهب( جبهة البوليساريو). مساء اليوم على محتوى البيانين الصادرين عن المحتل المغربي وحكومة القوة المديرة الاسبانية. وبناء عليه تريدان الإعراب عن ما يلى: الموقف المعبر عنه من لدن الحكومة الإسبانية يتناقض بصفة مطلقة مع الشرعية الدولية. فالأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي والإتحاد الأوروبى ومحكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الأوروبية. وكل المنظمات الإقليمية والقارية لا يعترفون، جميعهم ، بأية سيادة للمغرب على الصحراء الغربية. إسبانيا باعتبارها كذلك، إلى جانب فرنسا البلد الذى قام برسم الحدود بين الصحراء الغربية وجيرانها الثلاثة. المغرب و الجزائر و موريتانيا. لها مسؤوليات قانونية وسياسية أكثر من غيرها في الدفاع عن الحدود الدولية المعترف بها. وصد التوسع المغربى بالإضافة إلى مسؤولياتها تجاه الشعب الصحراوي والأمم المتحدة معا. هذه المسؤولية لا تسقط بالتقادم ما دام الشعب الصحراوي لم يتمكن من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير و الإستقلال. الموقف الصادر فى البيانين يفتقد للمصداقية والجدية والمسؤولية والواقعية لأنه انحراف خطير. كما يتعارض مع الشرعية الدولية ويؤيد الإحتلال ويشجع العدوان. وسياسة الأمر الواقع و الهروب إلى الامام ويحاول تشريع القمع وجرائم الحرب. والجرائم ضد الإنسانية ونهب الثروات التى يواصل المغرب. تطبيقها ضد الشعب الصحراوي وخرقا لقرارات الشرعية الدولية. كما يحدث هذا ضمن سياق أكثر خطورة يمر به النزاع في الصحراء الغربية بعد اندلاع الحرب نوفمبر 2020. وحالة الاحتقان والتوتر التي تمر بها المنطقة بسبب امعان المملكة المغربية في سياساتها التوسعية. وخططها لضرب أمن واستقرار المنطقة.

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