الجزائر تستدعي سفيريها في مالي والنيجر للتشاور

أعربت الحكومة الجزائرية عن أسفها الشديد للإنحياز غير المدروس لكل من النيجر وبوركينافاسو للحجج الواهية التي ساقتها مالي ضد الجزائر.

وتأسفت الجزائر في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية اليوم الإثنين، أيضا للغة المشينة وغير المبررة التي استعملت ضد الجزائر والتي تدينها وترفضها بأشد العبارات.

وأكدت الحكومة الجزائرية أنها ستضطر إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل واستدعاء سفيريها في مالي والنيجر للتشاور. وتأجيل تولي سفيرها الجديد في بوركينافاسو لمهامه.

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