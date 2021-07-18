الجزائر تستدعي سفيرها بالرباط و”لا تستبعد” اتخاذ إجراءات أخرى

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، في بيان لها، أنها أستدعت سفير الجزائر بالرباط، فورًا، للتشاور.

وجاء هذا القرار، بعد تصرف السفير المغربي في المملكة المتحدة الذي وزع مذكرة رسمية تتضمن مساندة الرباط لاستقلال منطقة القبائل.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية، قد أشارت في البيان الصادر يوم 16 جويلية 2021، إلى ضرورة توضيح المملكة المغربية لموقفها النهائي من الوضع بالغ الخطورة الناجم عن التصريحات المرفوضة لسفيرها بنيويورك.