الجزائر تسترجع أزيد من 30 ألف وثيقة من أرشيف الثورة التحريرية  

استلمت المديرية العامة للأرشيف الوطني اليوم بالجزائر العاصمة من اللجنة الدولية للصليب الاحمر ازيد من 30 ألف نسخة ارشيف.

النسخ متعلقة بعمل هذه الهيئة الإنسانية خلال حرب التحرير الوطني.

ويخص هذا الارشيف وثائق وصور أصبحت قابلة من قبل اللجنة الدولية للصليب الاحمر للاطلاع بعد مرور 50 سنة من الحماية.

ومن بين هذه الوثائق توجد تقارير زيارات طبية الى أماكن الاعتقال والمراسلات الرسمية .

ووثائق متعلقة بإنشاء الهلال الاحمر الجزائري والمساعدة التي قدمت للجزائريين اللاجئين خارج الوطن او المرحلين الى المناطق الداخلية للوطن.

حفل التسليم نظم بمقر المديرية العامة للأرشيف الوطني وشارك فيه وزير الثقافة عزالدين ميهوبي.

وممثلين عن هيئات وطنية وعن السلك الدبلوماسي بالإضافة إلى شخصيات وطنية.

وذكرت رئيسة وفد اللجنة الدولية للصليب الاحمر في الجزائر، كاترين جوندر.

أن تسليم هذا الارشيف يندرج في اطار شراكة قائمة بين المديرية العامة للأرشيف الوطني واللجنة الدولية للصليب الاحمر.

حول مشروع رقمنة وترقية أرشيف اللجنة الدولية للصليب الاحمر حول حرب التحرير الجزائرية، كأداة للتراث التاريخي لهذا البلد.