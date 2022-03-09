الجزائر تستضيف اجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

يستضيف البرلمان بغرفتيه أشغال الاجتماع السابع والأربعين للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وفي بيان للمجلس اليوم الاربعاء، فإن الاجتماع سينظم، يومي الأحد والاثنين مارس الجاري بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال.

كما ستجري أشغال هذا الاجتماع تحت رئاسة ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني.

وسيتم فيه تناول المسائل التي تستأثر باهتمام العالم الإسلامي في الوقت الراهن.

بالإضافة إلى عدد من القضايا التنظيمية، منها على وجه الخصوص تحديد موعد ومكان الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الاتحاد.

بالمقابل، ينتظر أن يعتمد أعضاء اللجنة، في اختتام الأشغال، “إعلان الجزائر” ليؤكدوا فيه موقف اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي

من القضايا التي تهم حاضر ومستقبل الأمة الإسلامية.

وللتذكير، فإن هذا الاجتماع سيعرف مشاركة اثنا عشر عضوا منتخبا يمثلون الجزائر، المملكة العربية السعودية، لبنان وسلطنة عمان (عن المجموعة العربية).

اضافة الى إيران، بنغلاديش، ماليزيا وإندونيسيا (عن المجموعة الآسيوية) كوت ديفوار، السنغال موزمبيق والكاميرون (عن المجموعة الإفريقية).

وتركيا (عن الترويكا الرئاسية للاتحاد).

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