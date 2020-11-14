الجزائر تستضيف القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى البلدان المصدرة للغاز 2023

ستستضيف الجزائر، القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى البلدان المصدرة للغاز سنة 2023، حسبما أكده المنتدى اليوم السبت.

وناقش وزراء طاقة البلدان الأعضاء خلال الاجتماع الوزاري 22 لمنتدى البلدان المصدرة للغاز التحضيرات للقمة السادسة لرؤساء دول وحكومات المنتدى.

وأعربوا عن ارتياحهم للتقدم الذي أحرزته دولة قطر كمضيفة لهذا الحدث الذي سيعقد في الدوحة في 18 نوفمبر 2021.

كما تمت الإشارة إلى أن الجزائر ستستضيف القمة السابعة للمنتدى في الجزائر العاصمة في سنة 2023.

كما تقرر علاوة إلى ذلك، عقد الاجتماع الوزاري 23 للمنتدى في الدوحة بقطر، في 16 نوفمبر 2021.

وتم التأكيد خلال اجتماع يوم الخميس الماضي على ضرورة “تسريع وتيرة التعاون من اجل زيادة فاعلية منتدى البلدان المصدرة للغاز.

كما أشار المنتدى إلى المرونة التي أبدتها الدول الأعضاء في محاولتها لضمان التشغيل غير المقيد لأسواق الغاز الحرة والمرنة.

فضلاً عن الإمدادات المستمرة للزبائن على الرغم من التحديات العديدة وانخفاض الإيرادات.