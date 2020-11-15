الجزائر تستضيف القمة الـ7 لرؤساء دول منتدى البلدان المصدرة بالغاز

تستضيف الجزائر القمة الـ7 لرؤساء دول منتدى البلدان المصدرة بالغاز سنة 2023.

أعلن منتدى البلدان المصدرة للغاز عن اختيار الجزائر لاستضافة القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى البلدان المصدرة للغاز سنة 2023.

وكشف المنتدى، عبر موقعه الالكتروني، أن وزراء طاقة ناقشوا في الاجتماع الوزاري الـ 22 لمنتدى البلدان المصدرة للغاز التحضيرات للقمة السادسة لرؤساء دول وحكومات المنتدى.

وحسب ذات المصدر فإن الوزراء أعربوا عن ارتياحهم للتقدم الذي أحرزته دولة قطر كمضيفة لهذا الحدث الذي سيعقد في الدوحة في 18 نوفمبر 2021.

كما تمت الإشارة إلى أن الجزائر ستستضيف القمة السابعة للمنتدى في الجزائر العاصمة في سنة 2023.

وأضاف ذات المصدر أنه تقرر ايضا عقد الاجتماع الوزاري الثالث والعشرون للمنتدى في الدوحة في 16 نوفمبر 2021.