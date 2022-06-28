الجزائر تستضيف المؤتمر القادم للمجالس الإقتصادية والإجتماعية و الهيئات المماثلة

صادقت الجمعية العامة للمنظمة الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية و الهيئات المماثلة لها (AICESIS) اليوم الثلاثاء، بأثينا على قرار عقد المؤتمر المشترك المقبل بالجزائر والذي ينظم بالشراكة مع منظمة العمل الدولية (OIT).

و في بيان للمجلس، فقد عبّر رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية و الهيئات المماثلة البروفيسور سيدي محمد بوشناق خلادي، الذي يشارك في أشغال هذه الجمعية، عن امتنانه لمنح الجزائر شرف استضافة هذا المؤتمر مبديا استعداد المجلس الذي يترأسه للعمل على السير الحسن و انجاح أشغال هذه التظاهرة.

من جهة أخرى، وعلى هامش أشغال الجمعية العامة، التقى رئيس المجلس بوشناق خلادي، بالإضافة إلى الأمين العام للمنظمة الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية و الهيئات المماثلة (AICESIS ) مع نظرائه من العديد من الدول الأعضاء في المنظمة، و على وجه التحديد رؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية لكل من الاتحاد الروسي ،البرتغال ، موناكو ،النيجر ، كوت ديفوار، البنين و موريتانيا وبحث معهم آفاق تطوير التعاون الثنائي.

وتجدر الإشارة، إلى أن المنظمة الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية و الهيئات المماثلة (AICESIS) ، التي تأسست في جويلية 1999 تضم اليوم أكثر من سبعين عضوًا من أربع قارات (إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا وأوروبا).

كما تهدف إلى تعزيز الحوار وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين أعضائها، وعلى نطاق أوسع، تشجيع الحوار بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين في جميع أنحاء العالم.