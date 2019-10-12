الجزائر تستضيف 16 بلدا لإحياء المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية

تستضيف الجزائر بداية من اليوم وإلى غاية 17 أكتوبر الجاري، الطبعة الـ11 للمهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، استطاع هذا المهرجان أن يكسب شعبية كبيرة، ووصل عدد رواده قرابة الـ10 آلاف متفرج، في السنوات الأخيرة.

وتستضيف أوبرا الجزائر، بوعلام بسايح، ضيوف الجزائر في هذه الدورة، القادمين من 16 بلدا.

واستقطب هذا المهرجان على طول الطبعات السابقة، قرابة الـ50 بلدا.

وسيقود اوركسترا اوبرا الجزائر، الشاب لطفي سعيدي، بالإضافة إلى 60 موسيقيا.

وتأسس المهرجان الثقافي للموسيقى السيمفونية، سنة 2009، بعد إنشاء الأوركسترا السيمفونية الوطنية.

وفي سنة 2016، خلفت أوركسترا اوبرا الجزائر، الأوركسترا السيمفونية الوطنية.

ويهدف هذا المهرجان، إلى نشر الموسيقى الكلاسيكية العالمية بالجزائر، وترقية التراث الموسيقي الوطني.