الجزائر تستعد لاحتضان أكبر معرض للتجارة البينية الإفريقية.. وزراء ومسؤولون يشرفون على التحضيرات

ترأس، اليوم، وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، وكاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمى بختة منصوري، ومحافظ المعرض العربي لطرش، رفقة الرئيس التنفيذي لمعرض التجارة البينية الإفريقي ورئيس نيجيريا الأسبق، أوليسيجون أوباسانجو، أشغال الندوة السادسة للمجلس الاستشاري الخاص بالطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقي.

وحسب بيان للوزارة، فقد تم خلال الاجتماع التطرق إلى التحضيرات الجارية لتنظيم هذا الحدث الاقتصادي الهام، المقرر انعقاده بالجزائر في الفترة من 4 إلى 10 سبتمبر 2025.

وبالمناسبة، قام الوفد بزيارة ميدانية إلى الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير “صافكس”. للوقوف على الاستعدادات اللوجستية والفنية الجارية لضمان نجاح هذه الطبعة التي تعد الأكبر من نوعها على مستوى القارة الإفريقية.