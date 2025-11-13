الجزائر تستعد لاحتضان المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة

أعلن وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة نور الدين واضح، أن الجزائر العاصمة تستعد لاحتضان الطبعة الرابعة من المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة، في الفترة ما بين 6 و8 ديسمبر المقبل.

وأشار الوزير خلال ندوة صحفية بالعاصمة، إلى أن عدد العارضين سيفوق أكثر من 200 عارض ومستثمر من داخل القارة وخارجها، واستقطاب نحو 25 ألف زائر. مشيبرا إلى أن هذه الطبعة المنظمة تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وتحت شعار “دعم بروز الأبطال الأفارقة”. تجسد الطموح الجماعي لبناء منظومة إفريقية قوية ومترابطة قائمة على الابتكار.

وسيشهد المؤتمر، الذي سيقام بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، عقد قمة وزارية تجمع أكثر من 40 وزيراً من مختلف الدول الإفريقية. إلى جانب مسؤولين وممثلين عن منظمات دولية ومقاولين ومستثمرين في مجال التكنولوجيا. بهدف تبادل الخبرات وصياغة سياسات طموحة تعزز التعاون في مجالات الابتكار والمقاولاتية.

وأشار الوزير إلى أن جمهورية رواندا ستكون ضيف شرف هذه الطبعة، تقديرا للتقدم الكبير الذي حققته في مجال الابتكار الرقمي. مبرزاً إرادة الجزائر في توسيع الشراكة مع الدول الإفريقية في مجالات ريادة الأعمال والتكنولوجيا.

كما ثمن الوزير واضح استحداث صندوق تمويل المؤسسات الناشئة والشباب المبتكر في إفريقيا، الذي أُنشئ بمبادرة من رئيس الجمهورية. ويهدف إلى تمكين الشباب الجزائري والإفريقي من المساهمة الفاعلة في ازدهار الاقتصاد القاري.

