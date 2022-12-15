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الجزائر تستعين بالخبرات الأمريكية لتطوير استغلال الطاقات المتجددة

بقلم نادية بن طاهر
الجزائر تستعين بالخبرات الأمريكية لتطوير استغلال الطاقات المتجددة
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استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية للمناخ، جون كيري.

وحسب ما أورده موقع التلفزيون العمومي، سمحت المحادثات بتبادل الرؤى حول التحديات المناخية وسبل ترقية التعاون الدولي لمواجهتها. بما في ذلك من خلال تطوير الطاقات المتجددة والنظيفة.

وتطرق الطرفان إلى خطة الجزائر لتطوير استغلال الطاقات المتجددة والامكانات المتاحة لدعمها، من خلال الاستعانة بالخبرات الأمريكية والتقنيات الحديثة في هذا المجال الاستراتيجي.

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