الجزائر تستعين بخبير وباحث جزائري يعمل بالصين للتصدي لفيروس كورونا

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، أنه “سيتم الإستعانة بخبير وباحث جزائري يعمل بالصين إلى جانب فريق من الخبراء من هذا البلد للتصدي لفيروس كورونا”.

وقال بن بوزيد، اليوم الثلاثاء لوكالة الأنباء الجزائرية، أن “هؤلاء المعنيين سيصلون إلى الجزائر خلال الأسبوع القادم”.

وأكد وزير الصحة أنه وبعد “تجهيز ملحقة وهران التابعة لمعهد باستور بالجزائر العاصمة، فإن ملحقات كل من قسنطينة وورقلة وتمنراست ستكون جاهزة قريبا، لإجراء الكشوفات الطبية لفيروس كورونا في حالة ما ظهرت حالات للمرض بهذه المناطق”.

كما أوضح الوزير ان “السلطات العمومية اتخذت قرار فتح ملحقات جهوية لتخفيف الضغط على المخبر المرجعي للكشف عن الفيروسات التابع لمعهد باستور الجزائر”.