الجزائر تستغني عن إستيراد لحوم البغال والحمير

إستغنت الجزائر عن إستيراد لحوم الحمير والبغال وإلغاء الرسم الوقائي الإضافي الخاص بها، حسبما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وحددت وزارة التجارة قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي والنسب المتعلقة بها والتي تراوحت مابين 30 و200 بالمائة.

حيث بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18_230 المؤرخ في 15 محرم 1440 الموافق لـ 25 ديسمبر 2018.

الذي يحدد كيفيات إعداد وضبط قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومعدلات الرسم المتعلقة بها.

وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1440 الموافق لـ 26 جانفي سنة 2019 الذي يحدد قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي والنسب المتعلقة بها.

حيث يهدف هذا القرار إلى تعديل القرار السابق واستبدال القائمة بالقائمة الجديدة.

حيث تضمنت القائمة الجديدة كل المنتجات التي وردت في القائمة السابقة ماعدا فصيلة اللحوم الطازجة والمجمدة للحمير والبغال.

أين إستغنت عن فصيلة الحمير والبغال طازجة مبردة أومجمدة، ضمن القائمة الجديدة للبضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي.

وإلغاء البند التعريفي 02.05، والذي فرض رسوم إضافية وقائية تقدر بـ 70 بالمائة على هذه المنتجات.