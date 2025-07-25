الجزائر تستقبل بوتسوانا بملعب “حسين آيت أحمد”

سيستضيف المنتخب الوطني الجزائري نظيره البوتسواني، بملعب “حسين آيت أحمد” بتيزي وزو.

ضمن منافسات الجولة السابعة للمجموعة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وحسب بيان “الفاف” عبر موقعها الرسمي، فإن هذه المواجهة، ستجرى يوم الخميس 4 سبتمبر المقبل، بملعب حسين آيت أحمد بمدينة بتيزي وزو. بداية من الساعة 20:00 مساءً بالتوقيت المحلي.

وتُعد هذه المواجهة المحطة قبل الأخيرة، في مشوار “الخضر”. إذ يسعى أشبال المدرب الوطني إلى تأكيد أحقيتهم بصدارة المجموعة، وتحقيق فوز سادس في التصفيات، وبلوغ النقطة 18.

المنتخب الجزائري سيدخل اللقاء مدعومًا بعاملي الأرض و الجمهور، لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية.

أما بخصوص مواجهة الجولة الأخيرة من التصفيات، سيواجه “الخضر”، منتخب غينيا، يوم الإثنين 8 سبتمبر المقبل. بمركب محمد الخامس، بمدينة الدار البيضاء المغربية، بداية من الساعة 16.00 مساءً.