الجزائر تستقبل جثمان بطلها الأسبق لوصيف حماني

وصل مساء اليوم الأربعاء، جثمان البطل الجزائري الأسبق للملاكمة لوصيف حماني، إلى أرض الوطن، قادما من فرنسا.

وكان مستشار رئيس الجمهورية، عبد الحفيظ علاهم، في استقبال جثمان الفقيد، بمطار “هواري بومدين” بالعاصمة.

كما سجل أيضا كل من وزير الخارجية رمطان لعمامرة، ووزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، حضورهم إلى جانب عائلة الفقيد.

ومن المقرر أن تشيع جنازة المرحوم لوصيف حماني، يوم غد الجمعة، بمسقط رأسه بمدينة تيزي وزو.

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