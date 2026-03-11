الجزائر تستقبل سفناً من أسطول الشمال الروسي في زيارة تدوم أربعة أيام

أعلنت وزارة الدفاع الوطني أن مجموعة من سفن أسطول الشمال الروسي رست بميناء الجزائر، في إطار تجسيد برنامج التعاون العسكري الجزائري-الروسي لسنة 2026.

وأوضح البيان أن المجموعة تتكون من السفينة المضادة للغواصات “SEVEROMORSK” وناقلة النفط “KAMA”، حيث سيستمر هذا التوقف لمدة أربعة أيام.

وخلال هذه الزيارة، قام قائد المهمة والوفد المرافق له بزيارة مجاملة إلى قائد الواجهة البحرية الوسطى، وذلك بمقر القاعدة البحرية بالجزائر التابعة للناحية العسكرية الأولى. وتناولت المحادثات بين الجانبين سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البحريتين الجزائرية والروسية.

كما تم، بالمناسبة، تسطير برنامج يشمل تنظيم زيارات متبادلة بين إطارات البحرية الجزائرية ونظيرتها الروسية، بهدف تبادل المعارف والخبرات في المجال البحري، إلى جانب برمجة نشاطات ثقافية لفائدة الطاقم الروسي خلال فترة توقف السفن بالجزائر.