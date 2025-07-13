الجزائر تستقبل 3 ملايين سائح.. والسياحة الصحراوية الوجهة المفضلة

كشفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية حورية مداحي، أن عدد السياح هذه السنة بلغ 3 ملايين سائح منها مليون ونصف مليون سائح أجنبي بفضل تقديم تسهيلات على التأشيرة للأجانب.

وفي تصريح للتلفزيون الجزائري، قالت مداحي إن “السياحة الصحراوية أصبحت تستقبل عدة سياح أجانب”، مشيرة إلى أن “العائلات الجزائرية أصبحت تتوجه نحو السياحة الصحراوية خاصة في العطل المدرسية”.

كما أكدت أن السياحة الصحراوية تمتاز بحسن الاستقبال والكرم المعروف لدى السكان المحليين.

وفيما يخص البنية التحتية، كشفت الوزيرة أن 144 مشروع فندقي سيستلم هذه السنة بطاقة استيعاب 16 ألف سرير، مضيفة أن الحظيرة الوطنية للفندقة سترتفع إلى 160 ألف سرير مع نهاية 2025.

وحول الفعاليات السياحية، صرحت مداحي أن الصالون الدولي للسياحة والأسفار مناسبة لإبراز الإمكانيات السياحية للجزائر وفرصة لتبادل الخبرات بين المتعاملين في هذا المجال.

وعن استراتيجية الوزارة، أكدت الوزيرة أنه تم تسطير برنامجا لرقمنة قطاع السياحة لتسهيل الخدمات للسياح والزوار، كما تم وضع مخطط على مستوى الوزارة لتطوير السياحة الداخلية.

وأشارت أيضاً إلى أن 200 محطة حموية موزعة عبر كافة ولايات الوطن، مشددة على أنه لا بد من التنويع في الصيغ الفندقية كالقرى السياحية من أجل وضع أسعار في متناول العائلات.

وفي ختام حديثها، أوضحت مداحي أن التسهيلات التي منحتها الدولة للمستثمرين ستساهم في تطوير القطاع السياحي في بلادنا.