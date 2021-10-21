الجزائر تستلم أزيد من مليون و200 ألف جرعة من لقاح سينوفاك

تسلمت الجزائر اليوم الخميس، مليون و296 ألف جرعة من لقاح سينوفاك المضاد لفيروس كورونا.

وجاء في بيان لسفارة الصين لدى الجزائر: “عقب تقديم الصين أكثر من 3 ملايين و100 ألف جرعة من لقاح الشركة الصينية “سينوفاك” المضاد لكوفيد-19 الي الجزائر من خلال COVAX، تستمر الصين توفير اللقاحات للجزائر من خلال COVAX، ويقترب اجمالي دفعة جديدة من القاحات من 3.6 ملايين جرعة”.

وأكد البيان، إن الجزائر والصين، صديقان وقت الشدة في الماضي والحاضر والمستقبل.

وأوضح البيان، إن الصين قدمت للجزائر أكثر من 20 مليون جرعة لقاح، مؤكدا ّأن دولة الصين ستواصل التضامن والتعاون مع الجزائر في مكافحة الجائحة وتقديم مساهماتها المستمرة حتى ينتصر الشعب الجزائري على الجائحة.

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