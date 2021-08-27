الجزائر تستلم أزيد من مليون و400 ألف جرعة من لقاح كوفيد19

استلمت الجزائر، اليوم الجمعة، الشحنة الثالثة والرابعة من اللقاح المضاد لكوفيد 19 والمتمثلة في 1.420.800 جرعة. في اطار آلية Covax الدولية.

و كانت الجزائر قد استلمت في وقت سابق دفعة أولى مكونة من 364.800 جرعة وثانية متمثلة في 758.400جرعة من اللقاح ضمن Covax.

ويعد الاتحاد الأوروبي من خلال مشروعه “فريق أوروبا”، من اكبر الممولين لآلية كوفاكس. بمشاركة مؤسساته المالية والدول الأعضاء بمساهمة تفوق 2,4 مليار اورو.

ويهدف التحالف الدولي COVAX إلى ضمان المساواة في توفير لقاحات COVID-19 في جميع أنحاء العالم.