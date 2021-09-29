الجزائر تستلم أزيد من 168 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا

إستلمت الجزائر، 168.200 جرعة من لقاح “أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا المستجد.

ووصلت شحنة اللقاحات إلى الجزائر كمنحة مقدمة من طرف إيطاليا، ضمن آلية كوفاكس.

يذكر أن “كوفاكس” هي آلية دولية أطلقتها منظمة الصحة العالمية بالاشتراك مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين والتحالف من أجل الابتكار في مجال التأهب للأوبئة، وهي تدعم إنشاء مرافق تصنيع اللقاحات وإجراء عمليات الشراء.

طالع أيضا:

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details…