الجزائر تستلم اختبارات سريعة لفيروس كورونا في الأيام القادمة

كشف المدير العام لمعهد باستور الجزائر، البروفيسور فوزي درار، أن الجزائر ستستلم اختبارات المضادات لفيروس كورونا.

وتسمح هذه الإختبارات، بالكشف المباشر عن فيروس كورونا، مشيرا إلى الإصدار المقبل لمسح وبائي حول تطور الفيروس في البلاد.

وأفاد درار، في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة، أمس الأحد، بظهور اختبارات مضادات سريعة ستستلمها الجزائر في الأيام المقبلة، وهو ما سيغير الوضع فيما يتعلق بوباء فيروس كورونا.

وتكشف هذه الاختبارات الفيروس مباشرة، وستكون ذات حساسية كبيرة.

وأشار ذات المتحدث، إلى إمكانية اللجوء إلى هذه الفحوصات في حالة عدم وجود اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR.

مؤكدا على الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل توسيع وتوحيد الوصول إلى هذا النوع من الكشف في جميع أنحاء التراب الوطني وذلك بحلول مارس القادم.

بالإضافة إلى تزويد عدد أكبر من المختبرات الخاصة باختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR”، يضيف درار.

كما دعا البروفيسور، إلى مناقشة مسألة أسعار اختبارات PCR في القطاع الخاص من أجل السماح بإمكانية استفادة الجميع.