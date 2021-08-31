الجزائر تستلم شحنة جديدة من لقاح سينوفاك

استلمت وزارة الصحة، أمس الاثنين، بمطار هواري بومدين الدولي، شحنة جديدة من لقاح سينوفاك المضاد لفيروس كورونا، كوفيد 19، تحتوي على 567 ألف و 600 جرعة.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها، أنه “في إطار مبادرة آلية كوفاكس، استلمت وزارة الصحة اليوم الإثنين 30 أوت 2021 شحنة تحتوي على 600 567 جرعة من لقاح سينوفاك المضاد لفيروس كوفيد- 19 بمطار هواري بومدين.”

للتذكير، كانت الجزائر استلمت الخميس الماضي، شحنتين من لقاحي “أسترا زينيكا” و”جونسون أند جونسون” الأمريكي، وذلك في إطار الآلية نفسها.