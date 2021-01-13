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الجزائر تستلم شحنة جديدة من لقاح كورونا الصيني قبل نهاية الشهر الحالي

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الجزائر تستلم شحنة جديدة من لقاح كورونا الصيني قبل نهاية الشهر الحالي
بقلم م . فيصل

كشف وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر اليوم الأربعاء أن الجزائر ستستلم شحنة جديدة من لقاح كورونا من الصين.

وحسب الناطق الرسمي للحكومة اللقاح الصيني سيصل إلى الجزائر قبل نهاية شهر جانفي الحالي.

وأضاف ذات المتحدث أنه تم إستحداث تدابير جديدة للحصول على لقاح كورونا ومكافحته.

وترأس اليوم الوزير الأوّل عبد العزيز جراد مجلسا للحكومة خصص لدراسة ملفات تتعلق بقطاعات الصحة المالية والداخلية والطاقة.

خلال الاجتماع  الذي جرى عبر تقنية اتواصل المرئي عن بعد إستمع الوزير الاول لعروض قدمها

وكانت الحكومة في وقت سابق أعلنت عن إتفاقية لإقتناء لقاح كورونا الروسي “سبوتنيك v ” كدفعة أولى، كما اوكلت مهمة التخزين لمعهد باستور

وأمر الرئيس تبون بالإسراع في إقتناء اللقاع والشروع في عملية التلقيح عبر التراب الوطني.


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