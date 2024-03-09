الجزائر تستلم عيادتين متنقلتين من “ايني” الإيطالية

استلمت وزارة الصحة، بالجزائر العاصمة، عيادتين متنقلتين موجهتين لتقديم شتى أنواع العلاجات و التشخيصات، قدمت للوزارة من قبل مؤسسة ايني التابعة لشركة الطاقة الايطالية التي تحمل نفس الاسم.

وترأس وزير الصحة، عبد الحق سايحي، حفل استلام هذين العيادتين، بحضور الأستاذ، كمال صنهاجي.، رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي.

و تندرج هذه المبادرة في اطار اتفاق الشراكة الذي وقع بين ايني و وزارة الصحة والمتضمن القيام بمشاريع موجهة للتكفل. و ترقية صحة الطفولة و الامومة على مستوى مؤسسات الصحة العمومية بولايات الجنوب و الهضاب العليا.

وأكد سايحي على جودة العلاقات التاريخية بين الجزائر و ايطاليا التي عرفت دفعا ايجابيا بمناسبة الزيارة الأخيرة. التي قامت بها الوزيرة الأولى الايطالية الى الجزائر، جورجيا ميلوني.

توجيه الوحدتين المتنقلتين للعلاج الى مصالح الصحة الجوارية بالجنوب

مضيفا أن استلام الوزارة لهذين الوحدتين المتنقلتين للعلاج، الذين ستوجهان الى مصالح الصحة الجوارية بولايات الجنوب. و الهضاب العليا، يشكل “لبنة في بناء تعاون جزائري ايطالي متنوع.

كما أشار سايحي أن هذه الخطوة جاءت متناغمة مع سياسة الوزارة من اجل ترقية الصحة الجوارية. التي خصصت لها الدولة جميع الامكانيات اللازمة. سيما في مجال التكفل بالأمراض مثل السكري و السرطان و السمنة، الى جانب الاعمال الوقائية.

من جهته، أعرب الأستاذ كمال صنهاجي، رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، عن ارتياحه لهذه المبادرة. التي قامت بها مؤسسة ايني، مؤكدا انها تنم عن الوضعية الجيدة للعلاقات الجزائرية الايطالية.

كما أشاد صنهاجي، بالعمل الذي قامت به السلطات العمومية في التغطية الصحية على مستوى المناطق المعزولة.

وشدد على ضرورة تركيز الجهود على الوقاية، سيما في مناطق الظل من اجل “القضاء على الفوارق في مجال التغطية الصحية.

اما رئيس مؤسسة ايني، دومينيكو جياني، فقد اكد بان اعمال هذه المؤسسة في الجزائر. و التي تأسست في سنة 2006، مرشحة للاستمرار مع الوقت. مشيرا الى انها تشكل مبادرات من شانها تعزيز الصداقة التاريخية بين الجزائر و إيطاليا.

و تشير المعطيات المتوفرة بهذه المناسبة، الى ان هذين العيادتين المتنقلتين مزودتين بقاعات للفحص. تتوفر على جميع التجهيزات اللازمة لمتابعة صحة الأم و الطفل. و الكشف المبكر عن سرطان الثدي الى جانب العلاجات الأولية و الوقاية من الامراض غير المتنقلة.

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