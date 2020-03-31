الجزائر تستلم هبة أولى من جمعية التجار الصينيين بالجزائر

استلمت الجزائر هبة من جمعية التجار الصينيين بالجزائر لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

كشفت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن “الهلال الاحمر الجزائري استلم أمس هبة أولى من جمعية التجار الصينيين بالجزائر تتكون من أقنعة جراحية وأطقم فحص للفيروس”.

وقالت بن حبيلس أن “هذه الهبة جاءت استجابة للنداء الذي أطلقه الهلال الأحمر الجزائري للصليب الأحمر الصيني عبر السفارة الصينية في الجزائر”،.

وأضافت المتحدثة أن “هبة ثانية ستصل الى الجزائر في 3 أفريل المقبل”.

وأشارت في السياق ذاته أن “جزء من هذه الهبة سيقدم للصيدلة المركزية للمستشفيات ومعهد باستور، في حين سيتم تخصيص الجزء الآخر للهلال الأحمر الجزائري”.