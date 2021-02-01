الجزائر تستلم 50 ألف جرعة من لقاح “أسترا-زينيكا” اليوم

تستلم الجزائر بعد ظهر اليوم الإثنين 50 ألف جرعة من لقاح إسترا-زينيكا وهي أوّل شحنة من اللقاح الأنجلو-سويدي.

وقالت الإذاعة الوطنية نقلا عن ممثل معهد باستور، أن اللقاح يعد الثاني الذي تطلبه الجزائر لمكافحة فيروس كورونا.

وأكد ممثل عن معهد باستور الجزائر، أن اللقاح سيصل إلى مطار هواري بومدين الدولي، مثلما تم الإعلان عنه سابقا.

وكشف ذات المتحدث، أنه تم توفير جميع الوسائل اللوجستية التي تسمح بتخزين وتسليم هذه الكمية.

وتضاف الشحنة المنتظرة اليوم لتلك التي استلمت يوم الجمعة على مستوى مطار بوفاريك العسكري بالبليدة.