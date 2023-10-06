الجزائر تستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف مراسم تخرج بالأكاديمية العسكرية في حمص

أعربت الجزائر عن استنكارها الشديد للهجوم الإرهابي الذي استهدف يوم الخميس مراسم تخرج بالأكاديمية العسكرية. في مدينة حمص بالجمهورية العربية السورية الشقيقة. مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من مدنيين وضباط طلاب.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فقد تقدمت الجزائر ،في هذه الظروف الأليمة، بتعازيها ومواساتها لعائلات الضحاياو المصابين، كما تجدّد تضامنها الكامل مع الحكومة السورية، فإنها تظلع لقناعة بأن الشعب السوري الشقيق، الذي شحنت همته التجارب الأليمة التي مرّبها، سيكون قادرا من خلال اتحاده على الوقوف في وجه التحديات الجبارة التي تفرضها آفة الإرهاب.