الجزائر تستنكر وترفض التصريحات المتسرعة بإسم الاتحاد الأوروبي

اصدرت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بيانا حول التصريحات التي صدرت أمس بإسم الاتحاد الأوروبي.

واوضحت الجزائر في ذات البيان إستنكارها ورفضها للتصريحات المتسرعة التي صدرت أمس بإسم الاتحاد الأوروبي.

كما اكد الجزائر أن التصريحات صدرت عقب القرار الذي اتخذته الجزائر بتعليق معاهدة الصداقة مع إسبانيا.

كما اكد الجزائر أن التصريحات صدرت عقب القرار الذي اتخذته الجزائر بتعليق معاهدة الصداقة مع إسبانيا.

وأضاف البيان أن قرار الجزائر بتعليق معاهدة الصداقة مع إسبانيا يستجيب لإعتبارات مشروعة. بالإضافة إلى التسرع في البيانات يؤكد عدم ملائمة محتواها لأنه يتعلق بخلاف سياسي مع دولة أوروبية

وفي ختام البيان أشارت الوزارة إلى أن الأمر لايستدعي عقد أي مشاورات أوروبية للوصول إلى رد فعل جماعي.