الجزائر تسجل أسوأ مشاركة في الاولمبياد في آخر 17 سنة !

سجلت الرياضة الجزائرية أسوأ مشاركة لها في منافسة الألعاب الأولمبية بعد الآداء الكارثي الذي ظهر به 44 رياضيا خلال الألعاب التي تحتضنها العاصمة اليابانية طوكيو .

وإكتفت البعثة الجزائرية بالمشاركة فقط، وإحتلال المراتب الأخيرة في مختلف المنافسات، لتكون أسوء مشاركة للجزائر منذ دورة الألعاب الاولمبية سنة 2004 التي أقيمت في العاصمة اليونانية أثينا.

وكانت الجزائر قد حصدت ميداليتان (فضية وبرونزية) خلال الألعاب الأولمبية 2008 التي إحتضنتها العاصمة الصينية بيكين، وميدالية ذهبية خلال الألعاب الأولمبية 2012 بلندن، وميداليتان فضيتان خلال دورة 2016 بالبرازيل.