الجزائر تسجل إصابات جديدة بكورونا

سجلت الجزائر خلال الـ24 ساعة الآخيرة، إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة، فقد تم تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الجزائر. فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة.

وفي المقابل، تماثل مريض واحد بهذا الوباء القاتل إلى الشفاء خلال الفترة المذكورة آنفا، في حين لم يسجل أي مريض بالعناية المركزة, يضيف المصدر ذاته.

وكانت وزارة الصحة, قد أكدت في بيان سابق لها، أن الوضعية المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد-19) “عادية جدا”. نافية كل ما تم تداوله بخصوص ظهور حالات مزعومة “ذات تأثير كبير على المواطنين”.