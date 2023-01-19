الجزائر تسجل إصابات جديدة لفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان لوزارة الصحة، تم خلال نفس الفترة تسجيل تماثل 5 مرضى للشفاء، فيما يتواجد مريض واحد بمصلحة العناية المركزة.

وبذلك، بلغ إجمالي الإصابات 271307 حالة، فيما بلغ مجموع المتماثلين للشفاء 182699 حالة. في الوقت الذي بقي فيه عدد الوفيات مستقرا عند 6881 حالة.

هذا وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة. وتدعوهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية. إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، وهي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.