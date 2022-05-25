الجزائر تسجل إصابتين بكورونا دون وفيات خلال 24 ساعة

سجلت الجزائر خلال 24 ساعة الماضية، حالتين جديدتين بفيروس كورونا، فيما لم تسجل أي حالة وفاة، حسب ما أفادت به وزارة الصحة، يوم الأربعاء، في بيان لها.

و بذلك، بلغ العدد الإجمالي لإصابات كورونا في الجزائر 265862 ، فيما استقر عدد الوفيات عند 6875 حالة.

وفي المقابل، تماثل إلى الشفاء خلال الفترة المذكورة آنفا مريضين اثنين، ليصل عدد المتعافين من كورونا 178399 .

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه لم يتم إحصاء أي حالة في العناية المركزة، مضيفة أن 46 ولاية لم تسجل بها أي حالة بكورونا خلال الفترة المذكورة.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة وتدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بالإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, وهي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.

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