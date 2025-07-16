الجزائر تسجل ثالث ذروة قياسية في استهلاك الكهرباء خلال أسبوع

أصدرت شركة سونلغاز, عبر فرعها “سونلغاز - نقل الكهرباء ومسير المنظومة”, بيانا صحفيا، أعلنت فيه عن تسجيل ثالث ذروة قياسية في الطلب على الطاقة الكهربائية خلال أسبوع, حيث بلغ الاستهلاك, هذا الأربعاء, 20016 ميغاواط على الساعة الثانية وتسع وثلاثين دقيقة زوالا (14سا39د).

وجاء في بيان للشركة، “أن هذه الذروة تزامنت مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة التي تعرفها عدة ولايات من الوطن, لاسيما الولايات الساحلية والمناطق الداخلية, التي تشهد مستويات عالية من الرطوبة”.

وأمام هذه التحديات الخاصة, تواصل فرق سونلغاز جهودها للحفاظ على جودة واستمرارية الخدمة, ما يعكس, مدى جاهزيتها واحترافيتها في

الميدان, إلى جانب فعالية مخطط العمل الذي سطرته الشركة ضمن تحضيراتها لصيف 2025, وأهمية المنشآت الطاقوية التي أنجزتها في هذا الإطار. بحسب المصدر ذاته.

كما تواصل سونلغاز, بالتوازي مع تلبيتها للطلب المحلي القياسي على الكهرباء, عمليات تصدير الطاقة نحو تونس, وفقا للبيان.