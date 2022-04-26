الجزائر تسجل حالة واحدة بكورونا ولا وفيات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا، وصفر حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

هذا ولم تسجل البلاد، أية وفيات بالفيروس التاجي، منذ قرابة الشهر.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 265772 إصابة.

كما بقي عدد ضحايا الفيروس 6875، بعدما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة.

هذا وتماثلت حالة واحدة للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 178350. فيما يتواجد مريض واحد بمصلحة العناية المركزة.

للتذكير، فقد سجلت أمس الأحد الجزائر 4 إصابات وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

وأكدت الوزارة، إن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.

طالع أيضا:

وزير الصحة يسدي هذه التوجيهات بخصوص عمليات الختان