الجزائر تسجل حضورا متميزا في معرض “Lubricant Expo Europe 2025” بدوسلدورف

سجلت الجزائر مشاركة لافتة في أكبر تظاهرة أوروبية متخصصة في الزيوت ومواد التشحيم Lubricant Expo Europe 2025. المنظم بمدينة دوسلدورف الألمانية من 16 إلى 18 سبتمبر 2025.

وشاركت شركة “بيترو بركة”، بصفتها الممثل الجزائري الوحيد في هذا الحدث الدولي المرموق. حيث نجحت في إبراز صورة مشرفة للصناعة الجزائرية من خلال منتجاتها التي استوفت أعلى معايير الجودة العالمية. ما يعكس قدرتها على المزج بين التكنولوجيا الألمانية والخبرة الجزائرية، مع طموح متواصل لتعزيز مكانتها في الأسواق الدولية.

وكرست بيترو بركة ريادتها كأول شركة جزائرية وإفريقية تشارك في هذا المعرض الدولي المخصص لكبار مصنعي السيارات. وهو إنجاز نوعي يؤكد نجاح المنتوج الجزائري في اختراق الأسواق الأوروبية، والانتقال من منطق الاستيراد إلى التصدير.

وتأتي هذه المشاركة عقب حصول الشركة على ثقة كبرى علامات السيارات العالمية، على غرار مرسيدس بنز، فولكسفاغن، بي إم دبليو وبورش، وهو ما يعكس المكانة المتنامية للصناعة الجزائرية في الساحة العالمية.

بهذا الإنجاز، تؤكد الجزائر إلتزامها الراسخ بدعم الإبتكار الصناعي وتعزيز تنافسية المنتوج الجزائري في الأسواق العالمية.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور