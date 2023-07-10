الجزائر تسجل ذروة تاريخية جديدة في استهلاك الكهرباء هذا الإثنين

سجّلت الجزائر، اليوم الاثنين، ذروة تاريخية جديدة في استهلاك الكهرباء بواقع 17905 ميغاواط، ليتم تجاوز الذروة الأولى المسجلة أمس الأحد بواقع 17508 ميغاواط.

وحسب تصريح الناطق الرسمي باسم مجمع “سونلغاز”، خليل هدنة، فإن الذروة سجلتها الجزائر اليوم في حدود 14.02 سا.

وأكد خليل هدنة، أنه بالرغم من الحرارة العالية المسجّلة، إلاّ أنّ الهياكل الطاقوية والشبكة الكهربائية الوطنية تفاعلوا ايجابياً مع هذه الوضعية الاستثنائي.

وذكر المتحدث ذاته، أنّ مصالح سونلغاز تكفلت بعمليات استرجاع الكهرباء لبعض المناطق التي مستها تذبذبات متفاوتة في توزيع الكهرباء.

وتشرف خلية اليقظة التي نصّبت على مستوى المديرية العامة لمجمع سونلغاز، على كل التوجيهات التقنية والإمدادات الخاصة بالمورد البشري المتخصص والتدعيمات المادية لمواجهة كل طارئ قد يحدث جرّاء هذه الوضعية الاستثنائية.

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