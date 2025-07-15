الجزائر تسجل ذروة قياسية جديدة في استهلاك الكهرباء اليوم الثلاثاء

أعلنت شركة سونلغاز، عبر فرعها “سونلغاز - نقل الكهرباء ومسير المنظومة”، عن تسجيل ذروة قياسية جديدة في الطلب على الطاقة الكهربائية، اليوم الثلاثاء، بلغت 19994 ميغاواط على الساعة الواحدة وستة وخمسون دقيقة زوالا (13سا56د).

وحسب بيان شركة سونلغاز، فإن هذه الذروة تأتي في ظل تواصل موجة الحر التي تشهدها عديد ولايات الوطن، مقرونة بارتفاع محسوس في نسب الرطوبة، خصوصا على مستوى الشريط الساحلي والمناطق الداخلية.

وتعد هذه الذروة الثانية التي تسجل خلال هذا الأسبوع، ما يعكس الضغط الكبير على الشبكة الوطنية للكهرباء بفعل الظروف المناخية الاستثنائية، يضيف ذات المصدر.

ورغم هذا الطلب المرتفع، أكدت سونلغاز مواصلة تلبية الطلب الوطني بفعالية، مع استمرار عمليات تصدير الكهرباء نحو تونس دون انقطاع، ما يبرز مرونة المنظومة الكهربائية الوطنية واستقرارها.