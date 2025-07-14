الجزائر تسجل ذروة قياسية جديدة في استهلاك الكهرباء

سجّلت الجزائر، اليوم الاثنين، ذروة قياسية جديدة في استهلاك الكهرباء بواقع 19770 ميغاواط، وذلك وللمرة الثالثة خلال شهر جويلية الجاري. بحسب بيانٍ لمجمع سونلغاز.

وأوضح المصدر ذاته، أنه “تبعا للإرتفاع الملموس لدرجة الحرارة التي تشهدها عديد ولايات الوطن، والمصحوبة بتزايد مستويات الرطوبة، سجلت سونلغاز عبر شركتها الفرعية ، سونلغاز - نقل الكهرباء ومسير المنظومة، اليوم الإثنين 14 جويلية 2025 ، وللمرة الثالثة خلال شهر جويلية الجاري، ذروة قياسية جديدة لمستوى الطلب على الطاقة الكهربائية بلغ 19770 ميغاواط. وذلك تمام الساعة الثالثة بعد الزوال (15:00) سا.”

وفي هذا السياق، أكد البيان أن الشركة، “وبالموازاة مع الاستجابة النوعية على طلب المحلي القياسي على الكهرباء، تستمر في الحفاظ على عمليات التصدير نحو تونس”.