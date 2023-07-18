الجزائر تسجل ذروة تاريخية جديدة في استهلاك الكهرباء

سجّلت الجزائر، اليوم الثلاثاء، تاريخية قياسية جديدة رابعة في استهلاك الكهرباء بواقع 18476 ميغاواط.

وحسب تصريح الناطق الرسمي باسم مجمع “سونلغاز”، خليل هدنة، فإن الذروة سجلتها الجزائر اليوم على الساعة 14سا و 44 د.

وأكد المتحدث ذاته، أنه و مع الحرارة العالية و المتواصلة منذ مستهل شهر جويلية فإن منظومة تسيير الشبكة الكهربائية سجلت ما يعادل 1000 ميغاواط إضافية كزيادة في الاستهلاك للكهرباء مقارنة بالذروة الأخيرة المسجلة يوم 09 جويلية، أي في غضون أسبوع و فارق 1654 ميغاواط مقارنة بالذروة المسجلة السنة الماضية ( منتصف اوت 2022).

وأضاف هدنة، أن كل هذا دون تاثر الشبكة و معداتها بأي ضرر و لا تذبذب يذكرون استمرار في الخدمة العمومية.

و الجدير بالذكر أن الذروة المسجلة اليوم في الجزائر تمثل ضعف سقف الاستهلاك في الشتاء، ما يعكس حجم الاستثمارات التي باشرتها سونلغاز للاستجابة بالطلب المتزايد على الكهرباء.

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