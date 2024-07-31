الجزائر تسجل رقما قياسيا جديدا في استهلاك الكهرباء هذا الأربعاء

سجّلت الجزائر، اليوم الثلاثاء، رقما قياسيا جديدا في استهلاك الكهرباء بواقع 19543 ميغاواط. حسب ما أورده بيان مديرية الإتصال بمجمع “سونلغاز”.

وجاء في البيان، “أنه على إثر موجة الحر القياسية التي تسجّلها الجزائر عبر عدد من الولايات، و المرفوقة بارتفاع ملموس في نسبة الرطوبة تستمر شركة سونلغاز-نقل الكهرباء ومسير المنظومة، وللمرة السادسة منذ منتصف شهر جويلية الجاري، في تسجيل أرقام قياسية جديدة لمستوى الطلب على الطاقة الكهربائية، حيث تم تمام الساعة الثانية وتسعة وخمسين دقيقة 14سا59د من اليوم الأربعاء

31 جويلية 2024 تسجيل ذروة قياسية جديدة بلغت 19543 ميغاواط.”

وتجدر الإشارة أن سونلغاز، وفي إطار مخططها المتعلق بالتحضير لمرور صيف 2024، كانت قد اتخذت جملة من الإجراءات الاستباقية لضمان التزويد بالكهرباء على مستوى كل الولايات وذلك من خلال تعزيز وإعادة تأهيل شبكات النقل والتوزيع وتقوية القدرات الإنتاجية. يضيف المصدر نفسه.