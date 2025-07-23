الجزائر تسجل رقما قياسيا جديدا في استهلاك الكهرباء

سجّلت الجزائر، اليوم الأربعاء، رقما قياسيا جديدا في استهلاك الكهرباء بواقع 20628 ميغاواط. ويأتي هذا الرقم القياسي تبعا لموجة الحر التي تشهدها العديد من الولايات عبر التراب الوطني.

وحسب بيان لمجمع “سونلغاز”، فإن الذروة سجلتها الجزائر اليوم الاربعاء على الساعة الثانية وثلاثة وأربعون دقيقة بعد الزوال (14سا43د).

وأرجعت الشركة في بيان لها هذه الذروة إلى الإرتفاع المحسوس في مستوى الطلب على الطاقة, نتيجة ارتفاع درجات الحرارة التي يشهدها شهر يوليو الجاري والمرفوق بارتفاع مستويات الرطوبة عبر عديد ولايات الوطن.

وتأتي هذه الذروة وسط “جاهزية وتأهب فرق أنظمة التحكم على مستوى مختلف شركات سونلغاز, لاسيما شركات الإنتاج النقل والتوزيع لضمان توازن المنظومة الكهربائية الوطنية”, وفقا للمصدر ذاته.

كما أكدت سونلغاز أنها جندت فرق للتدخل الميداني لمواجهة أي طارئ, في إطار تنفيذ مخطط التحضير لصائفة 2025 الذي يهدف إلى “ضمان جودة واستمرارية الخدمة العمومية” من خلال الاستثمارات التي نفذها المجمع.