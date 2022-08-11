الجزائر تسجل 134 حالة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، تسجيل 134 حالة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19، فيما تماثل 110 مريضا إلى الشفاء خلال الـ24 ساعة الآخيرة.

وحسب ما أفاد به بيان وزارة الصحة، فإن إجمالي الإصابات بلغ 268718 حالة، بينما بلغ مجموع المتماثلين للشفاء 180457، في الوقت الذي بقي عدد الوفيات مستقرا عند 6878 حالة.

كما سجلت حالة واحدة بالعناية المركزة، يضيف ذات المصدر، مشيرا إلى أن 26 ولاية لم تسجل بها أي إصابة جديدة.

هذا وأوصت ذات الهيئة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة وتدعوهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

كما شددت أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية. إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.

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