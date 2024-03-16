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الجزائر تسجل 4 إصابات جديدة بـ “كوفيد”

بقلم عايدة.ع
الجزائر تسجل 4 إصابات جديدة بـ “كوفيد”
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سجلت الجزائر خلال الـ24 ساعة الآخيرة، إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

ووفقا لآخر إحصائية لوزارة الصحة، فقد تم تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الجزائر. فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة.

كما تماثل مصابين إثنين (02) بهذا الوباء القاتل إلى الشفاء خلال الفترة المذكورة ، في حين لم يسجل أي مريض بالعناية المركزة، حسب المصدر نفسه.

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