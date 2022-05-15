الجزائر تسجل 4 إصابات جديدة بكورونا

سجلت الجزائر خلال 24 ساعة الماضية، 4 حالات جديدة بكورونا، فيما لم تسجل أي حالة وفاة.

وحسب ما أفادت به وزارة الصحة، يوم الأحد، في بيان لها، فقد تماثل 3 مرضى بكورونا إلى الشفاء خلال الفترة المذكورة آنفا.

وبذلك، بلغ العدد الإجمالي للإصابات 265820، في حين بلغ مجموع المتماثلين للشفاء 178374، بينما استقر عدد الوفيات عند 6875 حالة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه لم يتم إحصاء أي حالة في العناية المركزة، مضيفة أن 44 ولاية لم تسجل بها أي حالة خلال الفترة المذكورة.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة وتدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بالإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, وهي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.

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